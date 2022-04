Doté d'un esprit objectif et critique, passionné par l'analyse des chiffres et la mise en place d'actions adaptées, je recherche un poste de contrôleur de gestion. Cette passion pour le contrôle de gestion, ma curiosité et ma capacité d’adaptation font de moi une personne forte de propositions et qui s'investit énormément au sein d'une entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel