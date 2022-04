Menuisier d' agencement et création de meubles, artiste peintre et pastelliste, président d'une association(St méd ART) le principe dans cette asso. est le partage du savoir. Organisateur du festival des ARTS EN BALADE sur trois ans à St Médard sur Ille (35).



Mes compétences :

Sculpteur sur argile et cuisson raku

Artiste peintre autodidacte

Pastelliste autodidacte

Artiste

Dessin

menuisier d'agencement , dressing, salle de bain,