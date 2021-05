Andre YVON

Analyse des risques des systèmes dinformation

Audit obsolescence logiciel MVS

Gestion des activités du pôle SSI (Sécurité des systèmes dinformation)

PCA (Pan de Continuité dactivité)

Gestion des habilitations en place et tests de reprise dactivité.

Help Desk TICKETING JUMP CONTROL SA GHAS et WATTS

support niveau 3

expert RACF & Top-Secret.

Mise en œuvre RSA EZTOKEN via SECURID & activation sécurité

MQSERIES via RACF

SPIATAB & PROTECALL ALL RACF.

Référent MAINFRAME MVS

Disponibilité : Libre 30 septembre 2021



Distribution du logiciel ZINFOS4-TOP-SECRET



ZINFOS4-TSS dispose dune interface intuitive et efficace qui permet dobtenir un gain de productivité pour les équipes dadministration TSS pouvant dépasser les 50%. Même sans expert TSS, accédez à une mine dinformations permettant de répondre rapidement aux demandes les plus déroutantes. Le produit sinstalle sur z/OS, nutilise aucune base de donnée ni aucun logiciel complémentaire



Mes compétences :

Mainframe

MVS

RACF

SMP

Top-Secret

Gestion des incidents

Logiciels Computer-Associates