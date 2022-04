Daoual FAIVRE

Mon mot d'ordre : la prévention et la promotion de la santé. Ma cible : les maladies à caractère préventif. Aujourd'hui, on sait prévenir la survenue de ces maladies auprès de la population. Maintenant, il faut faire passer le message. Convaincre de l'utilité de la prévention : c'est là notre objectif. C'est ce qui me tient à cœur et avec vous, je m'y engage.

Actuellement titulaire d'un master en santé publique spécialité "intervention en promotion de la santé", je recherche un poste de chef/chargée de projet promotion, prévention, éducation à la santé.

Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis d'aborder toutes les facettes du métier.

Je ne perds jamais de vue ma cible et la stratégie globale de la structure



Mes compétences :

Création et développement d'ateliers créatifs

Travailler en équipe et en transversalité

Animation des actions des terrains

Création de support de communication

Compétences bureautiques (CB) : Excel, Word,

CB:Power Point, logiciel statistique SAS,R, Epidat

Coordonner un projet de promotion,prévention sant

Coordonner des actions de santé

Evaluer un projet de promotion, prévention santé

Création d'outils d'évaluation