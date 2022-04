Daoud ABDELDJALIL

13 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie pharmaceutique ainsi que dans le développement, la valorisation de la production industrielle, expérience qui m'a permis de connaitre et de maitriser tous les stades de développement d'un produit (poudre, liquide, injectable et vaccin) en passant de la paillasse, à la formulation puis à la production industrielle, après avoir développé l'assise industrielle par la mise à niveau des installations de production.



J'ai exercé mes fonctions de directeur d'usine de production au sein d'une seule entreprise privée spécialisée dans la production du stérile et de l'injectable et des non stériles à savoir les poudres et liquides pour l'usage vétérinaire, classée 1 ere sur le marché Algérien avec une gamme de produits riche de plus de 85 spécialités et la première entreprise pharmaceutique privée Algérienne à avoir bénéficié de la certification GMP Européenne et de la certification ISO 9001 version 2008 ; par la suite j'ai pris les commandes du 2 eme site de production des injectable a usage humain privée en Algérie avec un débit de production avoisinant les 20 millions d'ampoules et de seringues/an, repartit sur 6 spécialités développées en collaboration avec un partenaire Allemand.



Ma valeur ajoutée réside dans le développement et la coordination de projets, le management des équipes et la mise en place de nouvelles organisations.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénieur

Galénique

Auditeur

Formateur

Recrutement

Web

Public speaking

Chef de projet

Comsepteur de plan de site

Recreteur

Management