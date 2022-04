Daoud HICHEM

Création graphique : logotype, identité visuelle, charte graphique, insertion presse, emballage etc...



Travaux d'impression : supports de communication (nombreux formats et types de supports disponibles :

flyers, dépliants, affiches, brochures, menus, cartes de visite...



Articles de cadeaux personnalisés (Stylo, Cartable, Semainier, Montre mural, Casquette etc...)



Création des sites web



La conception et la réalisation de campagnes publicitaires :

conception et diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, sur Internet et dans d'autres médias

conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des

magasins, sur des voitures et des autobus, etc.



Création de stands et d'autres structures et sites d'affichage



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Marketing

Publicité

Adobe Photoshop

Communication

Graphisme

Gestion de projet