Daouda Alain BAMBA

Mettre mes compétences technico-managériales au service de mes employeurs à savoir:

Management et stratégie

Management de projet

Développement durable et économie verte

RSE/CSR

Gestion de l’innovation

Hydraulique et environnement

Energie



Mes compétences :

RSE

Management general

Reingeniering des process et de la supply chain

Eco-conception et innovation

Forage et equipement

Microsoft Project

Gestion de projet

HYDRAULIQUE ET ASSAINISSEMENT

Energies renouvelables

Analyse fianciere de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel