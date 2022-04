Daouda Camara, étudiant en licence 3 Sciences et technologie des aliments (STA) à l'Université de Bordeaux sur le site de DUSA.

Curieux de connaitre l'industrie agro-alimentaire et le management de la qualité dans une entreprise industrielle.

Pour la validation de ce diplôme, je suis à la recherche d'une entreprise en industrie agroalimentaire dans la gestion, la production et/ou la qualité des produits alimentaires.

Master 1 Management de l'innovation et Qualité IAE de Metz School of Management.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microbiologie

Gestion de projet

Normes ISO

R&D

Norme ISO 14001

Gestion des stocks

Lean management