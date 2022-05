Morgane BARGUES

Curieuse, créative et désireuse de m'investir dans un projet me permettant de pousser toujours plus loin mes connaissances scientifiques et culinaires, je suis à la recherche d'un poste de R&D en agroalimentaire.



Mon expérience de 3 ans comme responsable production/qualité en start-up agroalimentaire et mes nombreux stages en R&D m'ont offert un portefeuille d'acquis pluridisciplinaires. Mon désir actuel est de me challenger en développant et diversifiant mes compétences dans le secteur de la R&D afin de participer à l'évolution d'un secteur qui me tient à cœur.



Mes compétences :

Gestion de projet

Biochimie alimentaire

Microbiologie alimentaire

Gestion de la production

Génie des Procédés

Techniques de laboratoire