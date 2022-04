Daouda COULIBALY

.Coordination et administration de toutes les activités concernant le coton dans les zones de Diawala, Ferké , Ouangolo et Kong ;

• Contribution à la rédaction et au processus de validation des outils pédagogiques ;

• Participation régulière aux formations des bénéficiaires sur le terrain;

• Suivi de la mise en œuvre effective des formations par les bénéficiaires;

• Collecte et saisie des données primaires dans le cadre du suivi évaluation interne ;

• Participation à la préparation de rapports mensuels et des bilans d’activités,

• Suivi des activités en vue du respect du cahier de charge du FIRCA,

• Participation au suivi du travail des enfants les exploitations cotonnières,

• Participation aux activités de formation sur le travail des enfants auprès des producteurs dans les sections,;

• Participation à la préparation de rapports mensuels et d'états décadaires.



Mes compétences :

Internet

Government Legislation