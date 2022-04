Daouda COULIBALY

Master professionnel management et marketing

MDS Canada, gestion axée sur le résultat et rapport d'étapes (modèle Banque Mondial)

Diplômé en Administration & Management des Entreprises

Auditeur Interne puis Coordonnateur de la Surveillance Permanente à la Société Générale de Banques Côte d'Ivoire (SGBCI)

Auditeur Interne puis Chef de Service Contrôle Interne et Contrôle de Gestion à la Banque Nationale d'Investissement (BNI, Côte d'Ivoire)

Adjoint Administratif à la Direction des Opérations (BNI, Côte d'Ivoire)chargé de la surveillance des traitements bancaires

Responsable du Suivi-Evaluation à la Direction de la Clientèle des Particuliers et du Dévéloppement du Réseau (BNI, Côte d'Ivoire)

Directeur d'agence

Cadre administratif à la Direction Commerciale Entreprises, chargé de l'administration du crédit

En capitalisant 14 années d'expérience bancaire, j'ai participé à des séminaires à Paris et dans la sous region ouest africaine et animé plusieurs seminaires notamment en Audit et en Contrôle Interne à Abidjan. J'ai effectué de nombreuse missions d'audit sur pièces, sur place et d'inspection.



Mes compétences :

Audit

Banque

Confidentialité

Esprit d'équipe

Maîtrise des risques