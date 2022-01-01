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Daouda DIOP

DAKAR

En résumé

BONJOUR JE M APPELLE DAOUDA DIOP JE TRAVAILLE PRESENTEMENT A LA MINE DE TERANGA GOLD OPERATIONS DEPUIS QUATRE ANNEES ET JE SUIS A LA RECHERCHE ACTIVE DE NOUVELLES OPPORTUNITES.J AI ENTRES AUTRES ACQUIS DES CONNAISSANCES EN SECOURISME CAR SUIS UN POMPIER VOLONTAIRE DEPUIS PRATIQUEMENT TROIS ANNEES ET JE COMPTE PAS M ARRETER EN SI BON CHEMIN .DE CE FAIT JE SUIS EN ECOUTE DE TOUTE NOUVELLES PROPOSITIONS PERMETTANT D ECHELONNER EN EXPERIENCE PROFESSIONNELLE .MERCI A TOUS DANS L ESPOIR D UN NOUVEAU CONTACT SOYEZ EN TOUTE QUIETUDE .

Mes compétences :
Oracle
Microsoft Word
Microsoft Windows
Microsoft Excel
Microsoft Access
Gestion des entreprises
Comptabilité générale
Secourisme
Synthèse rédactionnelle
Prise de parole
Communication
Merise
Prévention
SGBD
Gestion
SQL
Droit du travail

Entreprises

  • teranga gold operations - Agent de sécurité

    2013 - maintenant

  • téranga gold opérations - Agent de sécurité

    2013 - maintenant * Contrôle des accès des biens et des frets
    * Officiant a l usine de traitement de Sabodala ;
    * Supervisant minutieusement le respect des normes sécuritaires au jour
    le jour.


    :
    * Maîtrise de la suite office (Word, Windows, Excel&2,

Formations

  • Sup'Info (Dakar)

    Dakar 2010 - 2012 diplome professionnel spécialisé

    j ai beaucoup appris des matières de gestion comme la comptabilité générale la gestion et suis titulaire dun diplôme professionnel spécialise en informatique et gestion .J' ai aussi eu a passer a l université cheikh anta diop de dakar au département de lettres et civilisations modernes avant d intégrer la prestigieuse mine de teranga golg operations .

  • Université Cheikh Anta Diop De Dakar (Dakar)

    Dakar 2010 - 2012 Diplôme de Technicien Supérieur

    en informatique de
    gestion à l'international It Academy
    * Diplôme Professionnel Spécialisé (DPS) en informatique de
    gestion a l'international It Academy of Dakar

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