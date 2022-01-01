BONJOUR JE M APPELLE DAOUDA DIOP JE TRAVAILLE PRESENTEMENT A LA MINE DE TERANGA GOLD OPERATIONS DEPUIS QUATRE ANNEES ET JE SUIS A LA RECHERCHE ACTIVE DE NOUVELLES OPPORTUNITES.J AI ENTRES AUTRES ACQUIS DES CONNAISSANCES EN SECOURISME CAR SUIS UN POMPIER VOLONTAIRE DEPUIS PRATIQUEMENT TROIS ANNEES ET JE COMPTE PAS M ARRETER EN SI BON CHEMIN .DE CE FAIT JE SUIS EN ECOUTE DE TOUTE NOUVELLES PROPOSITIONS PERMETTANT D ECHELONNER EN EXPERIENCE PROFESSIONNELLE .MERCI A TOUS DANS L ESPOIR D UN NOUVEAU CONTACT SOYEZ EN TOUTE QUIETUDE .
Mes compétences :
Oracle
Microsoft Word
Microsoft Windows
Microsoft Excel
Microsoft Access
Gestion des entreprises
Comptabilité générale
Secourisme
Synthèse rédactionnelle
Prise de parole
Communication
Merise
Prévention
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Gestion
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