Daouda KASSE-MASSON

COMPETENCES

• Conception et élaboration de la stratégie de communication

• Elaboration des stratégies marketing et trade-marketing

• Gestion des relations presse et relations publiques

• Elaboration des stratégies Web (sites de marque, réseaux sociaux)

• Elaboration des stratégies médias et achats d’espaces

• Participation à la stratégie commerciale des marques

• Anglais courant



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Social media

Communication externe

Marketing stratégique

Trade marketing

Business development

Stratégie de communication

Stratégie commerciale

Relations Publiques

Négociation achats

E-commerce

Relations Presse

Communication

Marketing