J'ai travaillé à la Mission Locale Belliard Paris 18e (2003 - 2010)en tant que Charger de com.



je serais particulièrement intéressé par un poste concernant l'insertion professionnelle au sein des entreprises classiques (accueil, accompagnement, formation) soit l'orientation professionnelle des jeunes en rupture scolaire.



Je suis spécialisé aussi sur:

> Marketing Stratégique

Présentation du site web, référencement naturel, campagne Google Adwords



> E-Marketing

SEO: Audit de site internet, cahier des charges, rédaction et mise en ligne de contenus optimisés pour le SEO.



SEM : Création de campagnes sur AdWords.



SMO/SMM : Création de trafic, notoriété et fidélisation au travers du social bookmarking et du community management.



Je suis aussi membre du jury AFPA sur le titre Animateur Multimédia du Ministère du Travail.