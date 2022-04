Elhadji Daouda Mbaye, Ingénieur Biomédical spécialisé en:

- Hémodialyse Générateur BBRAUN et FRESENIUS

- Imagerie médicale:

- APELEM (Table Baccara, Platinum et Camargue) - Générateur Magnum

- PHILIPS ( table Diagnost 93, Télédiagnost, BuckyDiagnost, scanner BRILLANCE, Echo SD260, Générateur OPTIMUS et MEDIO CP

- CARESTREAM (Reprographe DV5800, DV5850, DV5700, DV5950, DV8900, DV6800, et DV6850) et (Numériseur CR800, CR825, CR850, CR classic, CR Elite, POC, CR VITA....SW WAIV et Image Suite)

Ingénieur consultant international (Electronique, Electrotechnique, Automatisme Industriel)