Daouda MINTHÉ

Je suis ingénieur des mines au ministére des mines et géologie de le republique de guinée conakry. je suis le coordinateue du projet transguinée construction du chemin de fer minier et du port en eau profonde.musulman et chercheur dans l'artimologie des sciences religieux.nous sommes en partenariat avec rio tinto pour l'exploitation du fer de simandou guinée la plus importante gisement de fer dans le monde de teneur de85 pour 100.toute societé qui veulent accompagner la guinée pour la construction du chemin de fer minier sera la bienvenue dans notre pays .