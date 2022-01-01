Daouda NIANG

JE SUIS UN CADRE SUPERIEUR EN HOTELLERIE A LA RETRAITE ( 60 ans) QUI EST SOUVENT SOLLICITE POUR FAIRE DES OUVERTURES OU DES REDRESSEMENT D HOTEL.
JE SUIS UN PUR PRODUIT DE L HOTELLERIE FRANCAISE POUR AVOIR ETE FORME PAR LES CHAINES
SOFITEL ET MERIDIEN.
J AI ETE SUCCESIVEMENT :
- 1ER MAITRE D HOTEL AU SOFITEL
- DIRECTEUR DE RESTAURATION AU MERIDIEN
- ACADEMIE DES CADRES DU MERIDIEN A MONTPARNASSE PARK A PARIS
- INSTITUT MERIDIEN A TOURS EN FRANCE
- 3 FOIS DIRECTEUR GENERAL D HOTEL DONT UN **** DE 200 CHAMBRES.
Mes compétences :
MON EXPERIENCE
Pas de formation renseignée