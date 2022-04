Je suis le directeur général de SIDIMAC, une entreprise de distribution de matériaux de construction de tout genre notamment le fer a béton et le ciment; et d’exécution de travaux de bâtiments de tout genre. Je voudrais entrer en contact avec des sociétés immobilières et des entrepreneurs en bâtiment afin de développer mon commerce et fructifier mes relations. Merci!



Mes compétences :

Commerce

Matériaux

Construction

Bâtiment

Bois