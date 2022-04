Daoudi ABDELKADER

Après un diplôme d’ingénieur option Systèmes d’Informatique, et d’un DEA « Réseau Avancés de Connaissances et d’Organisation » , j’ai intégré en tant qu’ingénieur système la société SYSALIA dont le projet correspondait parfaitement à mes aspirations professionnelles.



Dans le cadre des projets chez nos clients grands comptes j’ai apporté mes compétences dans les domaines d’installation et maintenance des systèmes d’exploitation, réseaux et logiciels, gestion des projets d'infrastructure, déploiement, migration, la gestion des serveurs virtualisés et j’ai pu approfondir mes compétences techniques, aiguiser ma curiosité et mon intérêt pour le monde open source et l’architecture système ou encore améliorer ma capacité de diagnostic.



Certes passionné par l'informatique, je m'attache à garder du temps pour la famille, le vélo et les amis.



Mes compétences :

Administration système

haproxy

MySQL

Varnish

jonas

Weblogic

stunnel

Oracle

Tomcat

Jboss

ATG