Daphné DROUET

En tant que designer d'espaces, mon objectif est de pouvoir définir de

nouveaux usages qui répondront le mieux aux besoins des clients tout

en valorisant le génie du lieu. En co-concevant, avec les différents

acteurs du projet, un environnement plus adapté à leurs modes de travail

ou de vie et dans le respect dune démarche écoresponsable



Mes compétences :

Créative, force de proposition, organisée et méthodique

Aime le travail en équipe et le relationnel client

Gestion de projet de A à Z.

travail en partenariat avec un réseau d'acteurs appliquant une démarche d'économie circulaire.



Logiciels :

Pack office

AutoCAD

Skechup

photoshop

Adobe premier pro