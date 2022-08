Daria WOJCIECHOWSKA

Passionné de culture chinoise, multilingues, avec +6 ans d'expérience de travail et d'études dans les pays asiatiques. Au cours de ma carrière, j'ai concentré mes efforts pour aider les entreprises internationales à réussir sur le marché chinois. Je suis à la recherche d'un poste où je pourrai utiliser au maximum mon expérience du chinois et mes compétences interpersonnelles.



Profil:

- Connaître les différentes cultures et histoires des pays asiatiques grâce à des études internationales.

- Vivre et travailler à l'étranger:

6 ans en Chine

5 mois aux États-Unis

1,5 an en France

- Commerciale B to B:

Responsable des ventes de l'institut de langues et Chengdu Joy Space Yoga en Chine

- Négociations et traductions:

Participé et traduit plus de 100 réunions, négocié les contrats pour des entreprises européennes en Chine

- Adaptabilité:

S'habituer facilement à différentes cultures de travail dans le monde entier