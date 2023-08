Dario BARDI

Manager de transition, biculturel français-italien, jinterviens dans les entreprises industrielles, pour les accompagner dans les projets stratégiques de transformation à fort enjeux.



Je possède une solide expérience de 22 ans dans la Direction de Centres de Profits Industriels, au sein de PME, filiale de ETI ou Grands Groupes, dans un environnement international et multisectoriel.



Jai acquis mon expérience dans les fonctions de Direction Generale et de Direction des Opérations, dans le monde industriel dans différents secteurs dactivités tel que la Mécanique, la Métallurgie/transformation des métaux, les Biens déquipements techniques, lindustrie électriques-électroniques.



Jai une capacité à gérer les projets de développement et de transformations des activités industrielles, en mettant les hommes au centre de lorganisation.



Mon leadership, mon approche pragmatique et de proximité, me permette d'impliquer et motiver les équipes autour des projets, en créant la confiance.



Jaccompagne les PME/PMI et filiale dETI ou Grands Groupes, dans leurs projets de transformation, de développement, de retournement et dexcellence opérationnelle tant en France quen Italie.