Darroman CÉDRIC

Arrivé chez Cdiscount lors de sa forte croissance sur le net comme sur sa logistique.

Passé par différents postes clés d'une supply chain e-commerce (exploitation entrepôt / gestion des stocks / gestion des flux / projets logistiques / process et audits).



Durant plus de 3 ans directeur des entrepôts (pôle Sud) gérant nos produits +30kg : (gestion des prestataires liés à cette activité)

Sites principaux + satellites : ~350 personnes

4000 références / 200000 articles en stock en moyenne

6000 supports / 120 camions expédiés par jour en moyenne pour 550 destinations



Aujourd'hui Directeur des approvisionnements avec pour principales missions :

- Passer les commandes d'achats pour assurer un maximum de disponibilité sur le site dans la limite des niveaux de stocks souhaités

- Assurer la relation Fournisseurs tout en les challengeant sur leurs modes de livraison et leurs qualités de service

- Assurer la relation Achats en les accompagnant sur leurs modes d'achats

- Assurer la relation Logistique en les accompagnant sur leurs modes de réception



Compétences acquises :

- Management d'équipes

- Maîtrise d'un WMS

- Définition et optimisation des process logistiques

- Gestion des marchandises et des flux d'un site multi-dépôts.

- Gestion de projets transverses

- Gestion de prestataires logistiques (budgets, exploitation, organisations, ...)

- Gestion des approvisionnements

- Relation Achats / Fournisseurs / Logistique



Mes compétences :

E-commerce

Logistique

ERP

Direction de centre de profits

Chaine logistique

Gestion des stocks