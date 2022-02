David AGUILAR

Titulaire d’un BAC+3 (Licence MARKETING), j'ai le sens des responsabilités et le goût du challenge.

Tout juste arrivé dans la région, je souhaite poursuivre ma carrière dans l’univers du commerce.



Mon dynamisme mais surtout ma motivation ainsi que mon expérience en vente (gestion de stocks, gestion du compte d’exploitation, création, animation et formation d'équipe, service et conseil clients…) en tant que responsable de rayon chez DECATHLON et notamment Denim Républic ou je gérais toute l’activité mode (vêtements et chaussures) et notamment les grandes marques (g-star, diesel, scotch and soda, levis etc. ) me permettent d’occuper un tel poste.



Au cours de mes expériences en grande distribution, j’ai pu apprendre la rigueur que demande le métier mais aussi une bonne organisation de travail. Elles m’ont permis aussi de manager une équipe très polyvalente et très diversifié, et donc, de parfaire mes connaissances managériales.

De plus gérant entièrement mon compte d’exploitation, le métier m’a permis de toucher aux 3 compétences que requière le métier : Le Management, La Gestion et L’accueil client, le contact client.



Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à l'examen de mon dossier et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire .