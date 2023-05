David AGUILAR

Habilité à la maîtrise d'oeuvre par le ministère de la Culture et l'Ordre Nationale des Architectes. Diplômé en architecture par lInstitut Technologique et dEnseignement Supérieur de Monterrey (ITESM) et du Master 2 en architecture bioclimatique de lÉcole Nationale Supérieure dArchitecture et de Paysage de Bordeaux (ENSAP).



Vaste expérience en durabilité, en lurbanisme et dans la gestion de projets, en dirigeant toutes les phases du projet : de la conception à la construction, en coordonnant les efforts avec tous les interlocutoires : les constructeurs, les architectes, les ingénieries et les consultants entre autres spécialistes.



Ayant vécu dans divers pays complexes comme le Mexique, les États-Unis et la France, jai renforcé ma capacité à madapter à différents environnements. En outre, lexpérience de travail et détudes dans chaque pays ma donné une perspective large de ma profession ainsi que de nouvelles solutions à chaque défi.