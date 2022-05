Luis REYES

Je suis docteur en économie spécialisé en Macroéconomie Appliquée. Ma thèse porte sur la politique économique et la répartition des revenus en France depuis les années 1970. Ce travail exhaustif porte aussi sur une analyse prospective pour ce pays à l'aide d'un modèle macroéconométrique de type stock-flux.



Mon expérience porte aussi sur l'enseignement (en anglais, français et espagnol) de plusieurs matières pour différents types de public (en université, école de commerce et pour un public plus âgé). Les cours magistraux que j'ai assuré vont de l'économie générale, micro et macroéconomie et d'autres cours théoriques, aux cours plus appliqués portant sur l'analyse de séries chronologiques, économétrie, finance internationale et autres.



Ma recherche tourne autour des sujets portant sur la modélisation au niveau macroéconomique. Cette dernière est réalisée à l'aide des modèles de simulation (notamment modèles stock-flux consistants) et d'estimation (modèles du type VAR, MCE et panel notamment).



J'aimerai mettre mon expertise au service des secteurs public et/ou privé.



Mes compétences :

Statistiques

Modélisation

Intelligence économique

Commerce international

Méthodes quantitatives

Microéconomie

Pédagogie

Enseignement universitaire

Macroéconomie

Microsoft Excel

LaTeX

STATA

EViews

OxMetrics

MySQL

R

SAS