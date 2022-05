Thi Thuy Tien TRAN

J’ai acquis le sens des responsabilités et du travail en équipe grâce à mes derniers CDD ainsi qu’au travail à temps partiel qui me permet de financer mes études depuis mon installation en France.



Je suis dynamique, sérieuse, ponctuelle et je m’investis toujours à fond dans mes missions.

De plus, Les derniers stages et les 2 derniers CDD constituent une excellente occasion pour moi de consolider toutes les connaissances acquises.



Je recherche à réussir ma vie professionnelle avec les métiers d'étude statistique dans divers secteur d'activité.



Mes compétences :

QlickView

Excel Avancé

Analyse De Donnees Et Modelisation