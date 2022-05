David ALVES

- Plus de 10 ans d'expérience dans le secteur automobile, d'abord comme Mécanicien, Coordinateur Technique, puis Chef d'atelier.

Spécialiste dans la gamme Renault Sport et dans la gamme véhicules électriques Z.E.



- Egalement des formations et expérience en Contrôle Qualité / Métrologie, dans les secteurs industriel, mécanique et horlogers.



-Aujourd'hui en poste dans une société productrice d'appareils dédiés à la chirurgie, je dispose de 7 ans d'expériences dans le secteur des dispositifs médicaux, dont 5 passées sur le terrain en néphrologie/dialyse/soins intensifs.





Mes compétences :

Mécanique

Electricité

Habillage

Horlogerie

Métrologie

Qualité

Audit (Lead Auditor ISO 13485:2016)

Dispositifs médicaux

Field Service