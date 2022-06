David BARON

Compétences Régie :

- Gestion et suivi de l'infrastructure

- Optimisation des coûts de fonctionnement

- Gestion des comptes prestataires et fournisseurs (sélection et négociation des tarifs)

- Suivi budgétaire

- Suivi de production



Compétences SI :

- Analyse des besoins fonctionnels de l'entreprise, définition des caractéristiques techniques de larchitecture

- Elaboration des solutions techniques et proposition des configurations ou des architectures à mettre en oeuvre

- Mise en oeuvre des phases de tests et rédaction des procédures dexploitation

- Formation des équipes informatiques sur l'exploitation des équipements et leurs aspects techniques

- Définition et mise en oeuvre des normes, standards, méthodes, outils et procédures de fiabilisation et de production

- Conseil et assistance technique aux utilisateurs

- Suivi et arbitrage budgétaire des projets