David BAUD

IPC : https://www.youtube.com/watch?v=rlISKqPIcvQ&feature=youtu.be



* Mise au point de nouveaux process

* Suivi des développements d’outillages

* Industrialisation des produits et procédés

* Intégration de capteurs (P et T)

* Conception et dessins de pièces (CAO)

* Simulations numériques (thermique et d’écoulement)

* Études expérimentales

* Travaux bibliographiques

* Gestion de projets

* Élaboration de plannings

* Chiffrages de pièces



Mes compétences :

Recherche

Conception

Développement

Ingénierie

Plasturgie

Mécanique

Ingénieur

Simulation

Thermique

Process Heat & Cool

Micro / Nano Structurations