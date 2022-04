Georgia GOOUREY

Professionnelle de la chimie des polymeres, mes compétences englobent la mise en œuvre et la caractérisation chimique, physico-chimique et mécaniques des matériaux purs et composites.

Je possède aussi des compétences en gestion de projets.

Forte de mes 8 ans d'expérience, je suis capable d'occuper des postes à responsabilité, nécessitant des compétences scientifiques et humaines



Mes compétences :

Synthèse organique par voie sol-gel

Polymérisation homogène et hétérogène (monochromat

Injection moulage / extrusion gonflage

• Caractérisations mécaniques (traction, frottemen

Management

Chimie

Synthèse

Gestion de projet

Caractérisation des matériaux

Chimie analytique