Marie-Claude ACHY-BROU

A l'issue de mon master 2 en Ananlyse et Développement de l'Entreprise à 'université de Nancy 2, j'ai effecuté mon stage de fin d'études au pôle Risque de la Direction régionale de l'Est à la BNP Paribas.Analyste crédit retail, nous étions chargés de l'analyse contradictoire (financière, économique et juridique)des dossiers de demandes de crédits des professionnels et entrepreneurs (plus de 25 K€ donc), également particuliers.



Mes compétences :

Analyse financière

Assurances

Audit

Audit comptable

Banque

Comptabilité

Finance