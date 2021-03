David BEDUNEAU

Disponible pour rejoindre votre entreprise (ou ses clients) et l'aider à mener à bien ses différents projets informatiques ou organisationnels. En ayant toujours pour fils conducteurs : anticipation, organisation, pilotage, adaptabilité.



Domaines de compétence : gestion, finances, immobiliers, achats, comptabilité, back office, front office.



Une expérience réussie comme consultant / chef de projet dans une SSII / éditeur anglo saxonne Raindrop, ainsi que manager d'équipes fonctionnelles et MOA en entreprise au sein du groupe Pierre et vacances .



Accompagner les entreprises dans la mise en place de leurs projets. Audit, définition du besoin, planification, animation de réunions, maitrise des risques, reporting décisionnel, suivi budgétaire, coordination prestataires, déploiement.



Manager d'équipes opérationnelles, optimisation et sécurisation des process, pilotage de l’activité, recrutements, mise en place de reporting fonctionnel et décisionnel, accompagnement au changement .



Mes compétences :

Gestion

Projets informatiques

Immobilier

Réorganisation

Responsable

Audit