David BESSE

Expérience mixte (+ 15 ans) - Conseil et Directions Groupe - centrée sur la transformation métier et digitale des entreprises. Management d'équipes pluridisciplinaires et transverses. Développement dactivités.



Début de carrière dans le Conseil en management et organisation, puis chez Integra Genuity (Verizon Inc.), lun des pionniers de linternet et du E-Business en Europe. Evolution par la suite sur des responsabilités variées au sein de Directions Métiers, transverses ou digitales/SI, en accompagnant des acteurs majeurs dans leurs programmes de transformation.

Intéressé par les sujets transverses et ouvert à un large spectre dactivités, je suis intervenu en particulier dans les secteurs Banque & Assurance, Services Financiers, Ecosystème Digital, Public/Grands Ministères et Industrie.



Diplômé de lEcole normale supérieure Paris - Sciences et de lESSEC Business School (M.S.)



Spécialités : Stratégie & Pilotage, Direction de programmes de transformation, Conseil Métier Digital & SI, AMOA/MOA, Product Management, Agilité à l'échelle, Customer Experience, PMO & PPM, Organisation et Conduite du changement, Développement d'activités et partenariats, Marketing, Solution Selling, Management de transition, Innovation & Technologies