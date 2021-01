David BLONDET

Mes compétences professionelles :



- Gestion, Management et Pilotage de projets

- Encadrement d'un équipe de Bureau d'études

- Techniques d'emboutissage, de découpage et de soudage

- Conception de produits et pièces mécaniques, embouties et mécano-soudées (Catia V5)

- Architecture véhicule et intégration dans un environnement automobile

- Technologie de la liaison au sol, en particulier les éléments de suspension

- Comportement des matériaux et calcul de résistance mécanique

- Anglais courant et technique (11 mois en Angleterre)



Mes compétences :

Conception

Éléments finis

Catia

Emboutissage

Automobile

Mécanique

Matériaux

Encadrement d'une equipe