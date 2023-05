David CHATAIGNER

Je suis spécialisé dans la gestion et le développement de portefeuille dans le secteur des déchets industriels et la valorisation matière.

Je connais très bien le secteur tertiaire mais aussi le secteur industriel en d’île de France, en effet depuis 9 ans chez Veolia Propreté, j'ai gérer plusieurs portefeuilles clients dans différents secteurs géographiques.

Actuellement, je gère et développe un portefeuille de 5000 K€ composé principalement d'industries dans la Seine et Marne.

Ma mission consiste à satisfaire mes clients et aussi bien au niveau prestation que financière.

Je m’occupe également des réponses aux appels d'offres, création de mailing et suivi administratif.



Mes compétences :

Environnement

Recyclage

B2B

Vente

Sauveteur secouriste du travail

Management commercial

Travail en équipe

Gestion de projet

Relationnel