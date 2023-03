Corinne LOUVANCOURT

Expert dans le domaine du Conseil en immobilier et en droit des affaires, intervenant sur des missions transverses et de management, j'ai une bonne connaissance des problématiques liées à l'Habitat, dont celles du logement social avec une vision élargie du secteur.

De formation juridico-commerciale, j'ai un sens élevé du service et apprécie les missions à fort relationnel.

J'aime contribuer à des projets et plus particulièrement lorsqu'ils sont liés au développement et à l'enrichissement du savoir-faire d'une entreprise.

J'aime travailler en équipe, et fédérer pour atteindre une réussite collective.



Mes compétences :

Administrateur de biens

Conseil

Conseil juridique

Construction

Contentieux

Droit

Droit des affaires

Droit des contrats

fiscalité

Franchise

Gestionnaire

Habitat Logement

Immobilier

Immobilier d'entreprise

Juridique

juriste

Juriste immobilier

Gestion