David CHAUMEILLE

Responsable Maintenance, exploitation, travaux : production et distribution d'énergies, Aéroport De Paris Orly.

Je suis garant de l'exploitation, de la maintenance et des travaux des installations de productions et de distribution d'énergie primaires sur l'aéroport d'Orly (.

Je dispose de connaissances en exploitation, en maintenance, en relation clients, en gestion, en suivi de contrat et en techniques.

Je suis pragmatique, adaptable, proactif dans mes missions, volontaire et curieux je regarde toujours vers l'avant.



Mes compétences :

directeur technique

Energie

Facility management

Maintenance

Management

multitechnique

Responsable d'exploitation

Responsable exploitation

Responsable maintenance

Technique