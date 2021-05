David CHOISY

Adjudant-Chef de gendarmerie, technicien en identification criminelle et responsable de la cellule d'investigation criminelle du département de la Manche. Mon travail consiste à me transporter sur toutes les scènes de crimes ou de morts violentes, les agressions et les vols importants pour rechercher, révéler, prélever toutes les traces et indices pouvant expliquer les circonstances du décès ou du méfait et permettre ainsi d'identifier le ou les mis en causes.





En plus de la police scientifique, je suis très sensibilisé et mobilisé aux aspects de la prévention des actes de malveillance, notamment au profit des commerçants et des personnes âgées (vol par ruse, escroquerie). J'aimerai créer un site internet ou un blog lorsque j'aurai un peu de temps qui recenserai toutes les mesures souvent simples et peu coûteuses ou les attitudes à adopter, prodiguer des conseils pour prévenir les vols et la malveillance.



Mon expérience de plus de 16 ans maintenant dans le domaine des constatations me permet d'avoir une vision relativement complète des manières d'opérer des délinquants.



Mon CV professionnel :



J'exerce le métier de gendarme depuis 1988, date à laquelle j'ai effectué mon service national comme gendarme auxiliaire à la Brigade territoriale de Agon Coutainville (Manche).



Après 8 mois à l'école de sous-officier à Le Mans (72), j'ai rejoint comme gendarme la brigade territoriale de Mayenne (Mayenne).



J'ai ensuite obtenu en 1994, le diplôme d'officier de police judiciaire qui m'a permis en 1995 d'intégrer la brigade des recherches de Mayenne.



Passionné par le travail d'enquête et d'investigations, je me suis porté volontaire pour devenir technicien en identification criminelle. Depuis 1997, j'exerce ce métier à temps complet, tout d'abord à Angers (Maine et Loire) puis depuis 2006 à Saint-Lô (Manche) comme responsable de la cellule d'investigations criminelle.



En 2011, j'ai obtenu un Master 2 à l'université Paris Descartes de Coordinateur des Opérations de Criminalistique. Ce diplôme me permet sur les affaires criminelles d'importances de superviser, coordonner, contrôler l'ensemble des opérations de police technique et scientifique. J'aurai également un rôle de conseiller auprès des magistrats et directeurs d'enquête dans le domaine criminalistique.



Dans le cadre de ma formation universitaire, j'ai rédigé un mémoire intitulé "NOYADE, DIAGNOSTIC MEDICO-LEGAL ET PRELEVEMENTS". J'ai voulu partager mon travail de recherche dans un petit blog sans prétention http://noyade-criminalistique.over-blog.com/



Reconversion professionnelle



J'aimerai pouvoir intégrer une société d'expertise IARD, ou une compagnie d'assurances et travailler comme expert dans la gestion et l'expertise des sinistres (incendie, vol .... ) ou dans la prévention des faits de délinquances (commerces, entreprises, particuliers ... ).



Mes compétences :

Expertise judiciaire

Prévention