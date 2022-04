Delphine ALLAIN-THONNIER

Http://allain-thonnier.avocat.fr



Après des années consacrées au droit de la Famille et à la défense des Mineurs victimes ou auteurs d'infractions pénales, je me suis spécialisée, après une formation au Département de médecine légale de la Faculté René Descartes (cf mon mémoire sur mon siteArray), dans la réparation juridique du dommage corporel (accident de la circulation, accidents médicaux, infections nosocomiales, accidents du travail, violences, agressions).



J'assiste les victimes dans tout leur parcours et en particulier, lors des expertises médicales, ordonnées par les Tribunaux ou fixées par les compagnies d'assurance et veille à ce que l'évaluation de tous les postes de préjudices personnels et patrimoniaux, avant consolidation et post-consolidation, soit effectuée, de préférence en lien avec la nomenclature Dintilhac.



J'interviens, également, tant dans le cadre de négociations avec les assurances que devant le Tribunal de Grande Instance, la Cour d'Assises, le Tribunal Correctionnel, le Tribunal pour Enfants, la Commission d'Indemnisations des Victimes d'infractions, la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux afin de permettre aux victimes d'obtenir une juste indemnisation de leur préjudice.











Mes compétences :

Anglais

Espagnol