David CLECH

- Fort d’une expérience de plus de 9 ans en environnement international, principalement dans le secteur aéronautique.

- Expériences professionnelles en innovation produit / procédé / organisation / marketing.

- Expériences professionnelles en montage de projets collaboratifs (FUI, CORAC, H2020 / Cleansky, ...).

- Maitrise de l’anglais, de l’espagnol et apprentissage du russe en cours.

- Sens des responsabilités, innovateur, intrapreneur, proactif, autodidacte et goût pour les challenges.

- Passionné par l’aéronautique, l’astronautique, l’innovation et l’ingénierie.

- Mobilité totale (France+monde).



Mes compétences :

Défense

Matériaux composites

Aéronautique et espace

Veille concurrentielle

Management

Relations internationales

Veille stratégique

Veille technologique

Management de l'innovation

Conception de structures

Veille

Prospective stratégique et en relations humai

Conception

Recherche

Développement

Ingénierie

Géopolitique

Industrie

Aéronautique

Ingénieur