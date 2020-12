David COQUEREL

Fort dune expérience de 24 ans dans linformatique, jaspire désormais à faire évoluer mes compétences, au sein dune entreprise dynamique ou je pourrai partager et transmettre mes connaissances et mon expérience.



Mes qualités organisationnelles, relationnelles et mon sens du résultat sont des atouts qui contribuent à la construction et à lévolution dun système dinformation performant et fiable.



La cohésion déquipe est essentielle pour obtenir des résultats, elle est la principale source de meilleures performances et nous permet de continuer à progresser.