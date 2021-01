David DAVID FENECH (FENECH)

J'ai un double parcours, à la fois technique et créatif.



- en tant qu'ingénieur, j'ai participé au design de circuits intégrés (puces) et plus spécifiquement à leur testabilité et tolérance aux défauts (self repair, fault tolerance). j'ai publié quelques brevets dans ce domaine. depuis peu, je travaille à l'IRCAM en tant que développeur de logiciels (analyse du son, aide à l'indexation).



- en tant que musicien, j'ai joué depuis plus de dix ans en concert (en europe et aux etats unis) dans diverses formations de musique composée et/ou improvisée. j'utilise souvent les nouvelles technologies, mais je reste attaché à l'aspect organique du son. j'ai publié ma musique sur disque et ai aussi créé des musiques pour des films et installations sonores interactives.



Mes compétences :

ASIC

Auteur

CAO

Compositeur

Electronique

FPGA

Informatique

Informatique musicale

Microélectronique

Musicien

Musique

Protools

Ux design

User experience

User interface design

Design Patterns

VHDL

Verilog

MATLAB

BOOST

Visual studio

Git

Visual C++

Juce

Cmake

Qt

C++