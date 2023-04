David DEBARGUE

Après 20 années d'expérience au sein de l'Armée de Terre dans les domaines de l'administration, du budget et des ressources humaines, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.

Grâce à cette expérience et à une formation professionnelle de niveau 3 de gestionnaire de paie, je me sens prêt pour relever un nouveau défi.



Mes compétences :

Etablissement et vérification des déclarations soc

Collecte et contrôle des éléments fixes et variabl

Gestion de la paie de l'entrée à la sortie du sala

Assurer les formalités contractuelles et administr

Gestion administrative du personnel