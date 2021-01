Conseiller clientèle en formation autonome sur le développement web. Doué pour les relations humaines, maîtrise de toutes les étapes de la vie commerciale d'un produit.

Maîtrise des langages informatiques HTML5 et CSS3, de l'outil Wordpress et en formation sur les langages PHP et MySql.

Familiarisé avec les outils bureautiques informatiques et équipé de tous les outils numériques nécessaires.