David DEVAUX

Responsable Exploitation et HSE en tant que cadre manager des services de production, de maintenance et HSE - Cerexagri (agrochimie : groupe international U.P.L : United Phosphorus Limited) - Bassens (33), usine classée SEVESO III seuil haut, certifiée I.S.O 9001, objectif de certification I.S.O 14001.



Chimiste de formation, après avoir débuté ma carrière dans un laboratoire de chimie en 1997, j'ai rapidement développé mon expertise dans le domaine HSE par la formation continue tout au long de mon parcours professionnel. J'y ai également développé par de multiples formations des compétences approfondies dans la conduite des audits. Cerexagri m'a régulièrement confié la réalisation d'audits HSE pour d'autres sites du groupe.

J'ai occupé le poste de Responsable HSE pendant 8 ans sur le site de VAAS (72). J'y ai mis en oeuvre le système de management HSE et obtenu la certification ISO 14001.

J'ai cumulé cette fonction avec la fonction de contremaître de production et le management du service production pendant plus d'un an avant de rejoindre en 2008 le site de Bassens (33) de Cerexagri pour lequel j'ai poursuivi mon parcours au poste de Responsable HSE pendant 5 ans. Pendant cette période, j'ai géré des dossiers de demandes d'autorisation d'exploiter avec enquêtes publiques et participé à de nombreuses réunions publiques avec les collectivités locales, l'administration, les associations de riverains. Garant de la mise à jour complète de l'étude de dangers du site de Bassens avec pour aboutissement la validation du périmètre PPRT de l'établissement.

Pendant ces 5 années, j'ai pu instaurer avec l'administration (DREAL) une communication basée sur la confiance du fait de notre engagement d'amélioration continue. L'usine de Bassens n'a connu aucune mise en demeure réglementaire pendant cette période.

Début 2013, Cerexagri m'a fait confiance et proposé la responsabilité de l'exploitation de l'usine de Bassens (33) en étant en charge du management, pilotage et supervision des services de production, de maintenance et HSE. Cette fonction globale s'accompagne d'une étroite collaboration avec le directeur d'établissement présent sur le site de Bassens à mi-temps (2 -3 jours par semaine). Cette organisation implique de gérer de manière globale le pilotage quotidien de l'usine avec définition des priorités en fonction des enjeux (productivité, HSE, qualité, sociaux, ...).



Mes compétences :

Chimie

Auditeur HSE

Analyse des risques

Analyse des causes

Gestion de crise

Entretiens individuels

Management d'équipes