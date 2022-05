Laurianne RULLAUD

Je suis diplomée d'un BTS Tourisme (Bac +2). Durant ma formation, j'ai eu l'occasion de faire un stage en Office de Tourisme et trois stages dans trois agences Nouvelles Frontières différentes. Lors de ces stages dans l'entreprise Nouvelles Frontières, j'ai pu améliorer mes compétences d'agent de voyages et devenir de plus en plus autonome. A la fin de mon stage j'avais le rôle d'un agent de voyages salarié de Nouvelles Frontières. J'entreprend une licence LEA Anglais-Espagnol, en attendant de trouver un poste qui répond à mes attentes



Mes compétences :

Amadeus CRS