Clément PFAU

Gestion d'un site oenotouristique accueillant 60 000 visiteurs annuels de 8 points de vente TERRES DES TEMPLIERS.

@ Management et gestion d'unités commerciales :

 Encadrer et animer des équipes de vente permanente et saisonnière.

 Recruter et former du personnel.

 Mettre en place une dynamique commerciale, fidéliser et développer le portefeuille clients.

 Développer le chiffre d'affaires et améliorer les marges

 Organiser des manifestations, événements commerciaux et actions commerciales.

 Piloter l’activité : fixer, suivre des objectifs collectifs et individuels et valider l’atteinte des résultats.

 Soutenir, accompagner et mesurer la performance et la montée en compétence des collaborateurs.

 Centraliser, diffuser l’information et assurer le respect des règles RH et politique de l’entreprise.

 Analyser les ventes et assurer des reportings auprès de sa direction et proposer des actions correctives.

 Gérer un centre de profit (Réclamations, budget, stocks, comptabilité)



Mes compétences :

Chef d'agence

Formateur

Jury formation tourisme

Management opérationnel

Facility manager

Management d'équipe

Animation et developpement commercial

Gestion de projet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Amadeus CRS

Gestion d'un point de vente