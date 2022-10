David DUVIVIER

Situation actuelle :



Professeur des Universités

Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF)

Laboratoire d'Automatique, de Mécanique et d'Informatique industrielles et Humaines (LAMIH, UMR CNRS 8201)

Campus du Mont Houy

F59313 ­ VALENCIENNES CEDEX 9

FRANCE



Pour plus d'informations, cf. : https://www.uphf.fr/lamih/membres/duvivier_david



Initié à la Recherche durant mon DEA au Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille, j'ai obtenu mon doctorat en informatique en 2000 au Laboratoire d'Informatique du Littoral. Aux Facultés Universitaires Catholiques de Mons, j'ai mené à bien plusieurs projets dans le cadre de contrats post-doctoraux. De 09/2005 à 12/2011, j'étais Maître de Conférences au LISIC/ULCO. De 01/2012 à 08/2017 j'étais Maître de Conférences au LAMIH/UVHC.



Enseignements :



De par mon cursus, je possède des compétences diversifiées en informatique et en gestion de la production. Depuis septembre 1994, j'enseigne (ou j'ai enseigné) dans le domaine de l'informatique (assembleur 80x86, architecture matérielle, initiation à l'informatique, systèmes d'exploitation, réseaux, algorithmique, encadrement de projets d'étudiants, suivis de stages) et de la production (application des réseaux à l'industrie, simulation, encadrement de projets d'étudiants axés sur le pilotage de la chaîne logistique ou l'analyse des performances des processus industriels, suivis de stages). J'ai enseigné en France et en Belgique dans plusieurs établissements, à des publics très diversifiés depuis les promotions importantes de niveau L1, jusqu'aux publics de professionnels et d'étudiants au niveau M2, ou encore aux personnels "sans expérience a priori".



Domaine de recherche - Approche multimodèle pour la simulation et l'optimisation de systèmes complexes :



Fort d'une double compétence en informatique et en productique, très attiré par la résolution de problèmes pratiques - liés de préférence à l'Industrie ou au milieu Hospitalier - je m'intéresse tout particulièrement à l'utilisation conjointe et à l'hybridation de plusieurs méthodes de résolution, d'optimisation et de simulation. Mes contrats post-doctorat ont renforcé mes connaissances dans le domaine de la modélisation, de l'optimisation, de la simulation et de l'analyse des performances de la planification, de l'ordonnancement et de la maintenance des systèmes de production. Au fil de mes recherches, je me suis également intéressé aux méthodes de classement multicritères afin de tenir compte des antagonismes et imprécisions de certains critères de performance. Les méthodes et outils étudiés sont facilement transposables/généralisables à de nombreux systèmes complexes. Cette problématique se retrouve dans bon nombre de domaines où il s'agit de décider ou d'optimiser au mieux et au plus vite selon un certain nombre de critères, souvent antagonistes. Les travaux poursuivis dans ce cadre s'inscrivent pleinement dans la notion de multimodélisation au sens de la coopération de modèles hétérogènes. Deux orientations de recherche sont explorées :



* la multimodélisation dans un contexte d'hétérogénéité de formalismes et d'interaction entre des processus discrets et continus multi-échelles au sein de systèmes spatio-temporels ;

* l'introduction de la décision au sein de multimodèles.



Compléments :



Le logiciel libre (http://www.april.org/fr/articles/intro ou http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre ) et moi c'est une longue histoire... Je suis plus que jamais un utilisateur convaincu - et convaincant j'espère - de logiciels libres. En tant que Maître de Conférences, j'ai été Directeur des Etudes de la seconde année du Master Ingénierie du Logiciel Libre (http://dpt-info.univ-littoral.fr/mediawiki/index.php/I2L:Accueil ) depuis 2008 jusqu'en 2010. Au fil du temps j'espère apporter ma modeste pierre à l'édifice du libre :-).



Mes compétences :

Ordonnancement

Logiciels libres

Simulation

Planification

Optimisation

Aide à la décision

Langage c

Enseignement universitaire

Linux