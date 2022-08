Je suis DAVID FERRAND, j’ai 29 ans, et j’ai suivi une formation de maçon-coffreur de AOUT 2005 à Mars 2008.



En fait, j'ai bac pro mécanicien automobile, seulement, je n’ai pas trouvé d’emploi dans ma branche. J’ai donc réalisé une étude de marché, pour savoir quel marché était porteur et me permettrait de travailler. J’ai alors choisi de suivre une formation dans le BTP, et à travers l’agence d’intérim Manpower, j’ai pu suivre cette formation aux Compagnons du Devoir, en contrat de professionnalisation d’1 an, en alternance.



Le contrat de professionnalisation ainsi que la notoriété des Compagnons du Devoir m’ont permis d’avoir des portes ouvertes pour accéder à différentes missions. De plus, cette formation est un moyen de valoriser le tarif horaire.



.



Mes compétences :

Poste de Travail

Sécurité